Stichting strijdt voor inclusiviteit in de raad: "Niet alleen maar oude, witte mannen"

De twee organisaties hebben alle 40 noordelijke gemeenten daar een handreiking over gestuurd. "Als je beleid maakt, is dat voor iedereen. Aandacht voor gendergelijkheid en inclusie, is dan ook effectiever", zegt Jorien Bakker van de Stichting Aletta Jacobs.

Niet alleen oude mannen

"Het is heel mooi als de samenstelling van een college een representatie van de gemeente is, dat het niet alleen maar witte, oude mannen zijn", stelt Bakker.

Fryslân doet het van de noordelijke provincies al het beste. Veertig procent van de raadsleden is vrouw. Toch moet het beter, vindt Bakker. "Het is nog geen vijftig procent. Het zou mooi zijn als we langzaam toewerken naar fiftyfifty. Dat mag ook wel na 120 jaar."

Meer dan man-vrouwverhouding

Volgens Bakker gaat inclusiviteit ook niet alleen maar over de man-vrouwverhouding. "We hebben het over mensen met een migratieachtergrond, maar bijvoorbeeld ook mensen met een beperking of LHBTQ-mensen. Het is fijn als je jezelf kan herkennen in een bestuur, want dat betekent dat je meer vertrouwen krijgt in de politiek."

De stichtingen hopen dat de colleges inclusiever worden dan ze nu zijn. "We hebben alle 40 gemeenten een brief gestuurd met concrete punten. Wij gaan over een paar weken weer contact opnemen met die gemeenten om te kijken of ze er iets aan hebben gehad. We hopen dat ze ons gaan bellen, want we bieden ze ook hulp. Daar zijn we voor."