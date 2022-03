Technisch manager sc Heerenveen: "Van Wonderen was onze eerste keus"

Maandagmiddag maakte sc Heerenveen bekend dat Kees van Wonderen de komende twee jaar hoofdtrainer zal zijn in het Abe Lenstra Stadion. "Ja, Kees was onze eerste keus", zegt Ferry de Haan. "We hadden een kandidatenlijstje, waarvan hij de eerste was met wie we gesproken hebben."

Op 24 januari zette de club Johnny Jansen aan de kant als hoofdtrainer. Een dag daarna heeft De Haan contact gezocht met Van Wonderen. "En 7 februari hebben we voor het eerst tegenover elkaar gezeten", laat De Haan weten.

Strijd als basis

Dat Van Wonderen de stempel van defensieve trainer heeft, is volgens De Haan onterecht. "Ik denk dat de mensen in de Adelaarshorst daar anders over denken. Ik denk dat Go Ahead Eagles negentig minuten lang strijd laat zien. Ik denk dat dat de basis is."