Piet Paulusma was niet bang voor de dood: "Er moet nog iets zijn"

Weerman Piet Paulusma overleed zondag. Hij is 65 jaar oud geworden.

Lachen en plagen

In het programma Profyl liep filmmaker Steven de Jong en dag mee met de weerman. Ze lachten flink wat af. Om de koffie bijvoorbeeld, die Piet niet kon zetten. En om de letters PP, waar de weerman regelmatig de telefoon mee opnam. "Omdat ik Piet Paulusma heet!"

Als de zon er niet helemaal doorkomt, terwijl Piet dat wel had voorspeld, kan Steven het niet laten om hem ermee te plagen.

Ernstig ziek

De beide mannen praten ook over de dood. Daar is Paulusma niet bang voor, zegt hij. "Maar ik ben er wel mee bezig geweest."

"Ik was ernstig ziek. Lang geleden was dat. Het was wel op het randje. Ik had met voetbal mijn voet gebroken. Maar dat was niet het ergste, want na de operatie kreeg ik een dubbele longembolie. Mijn vrouw vond me op de vloer en bracht me naar het ziekenhuis."