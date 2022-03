Drie Leeuwarders veroordeeld tot werkstraf na handel in illegaal vuurwerk

De drie mannen werden in 2020 in de val gelokt door de politie. Na klachten over vuurwerkoverlast in de stad, zette de politie een nepaankoop op touw. Daarbij werden de Leeuwarders opgepakt.

Het illegale vuurwerk bestond uit cobra's en mortierbommen. Dat haalden ze uit Enschede.

'Lesje geleerd'

De drie hebben zes dagen in voorarrest gezeten. Ze zeiden dat ze hun lesje toen wel hadden geleerd.

De officier van justitie had voorwaardelijke werkstraffen van 200 uur geëist, met daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. De rechter hield met zijn uitspraak rekening met de ouderdom van de zaak.