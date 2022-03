Provincie vrijgesproken van het storten van vervuild baggerslib in PFAS-crisis

Na een uitspraak van de Raad van State, de hoogste instantie in het bestuursrecht, in mei 2019 in een zaak die was aangespannen door natuur- en milieuorganisaties, werden de regels om het terugbrengen van de uitstoot van stikstof ineens een stuk strenger.

De Raad van State kwam tot de conclusie dat de Nederlandse aanpak niet deugde en in strijd was met de Europese regelgeving. De uitspraak van de Raad van State had grote gevolgen voor onder andere de intensieve veehouderij en bouw- en transportbedrijven. Veel projecten moesten worden stilgelegd.

Zandwinput

Het baggerslib dat werd gedumpt in de oude zandwinput bij Suwâld had na het ingaan van de nieuwe regelgeving onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). En dat was niet gebeurd. Voor de uitspraak was de put bij Suwâld al aangewezen om het baggerslib in te dumpen.

'Absoluut geen opzet'

Peter Koops, advocaat van de provincie Fryslân, zei dat er van de kant van de provincie absoluut geen opzet in het spel was. Er was volgens de raadsman sprake geweest van "een menselijke fout". Het was de verantwoordelijke projectleider die het was ontgaan dat het baggeren uitliep.

Officier van justitie Sybren Buist eiste een boete van 4.000 euro. Hij vond dat de provincie zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit. Dat het om een menselijke fout zou gaan, maakt dat niet anders vond Buist.

Rechter Klaas Bunk sprak de provincie vrij. Bunk oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de provincie met opzet de regels had overtreden.