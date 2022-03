Kees van Wonderen volgend seizoen trainer sc Heerenveen

De Friese voetbalclub was op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Johnny Jansen in januari van dit jaar. Assistent Ole Tobiasen nam het op interimbasis van hem over.

\Van Wonderen is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Daarvoor was de voormalig verdediger onder andere werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en Oranje. Als speler kwam Van Wonderen uit voor NEC, NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal.

Profielschets

"Na het vertrek van Johnny Jansen hebben we als club eerst een profielschets voor de nieuwe hoofdtrainer gemaakt", zegt technisch manager Ferry de Haan.

"Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van sc Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert."

Goed gevoel

Van Wonderen is "ontzettend blij" met zijn overstap. "Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over. In februari hebben we voor het eerst met elkaar gesproken."

"Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker. Hier ga ik later graag uitgebreider op in. Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben gestart", zegt Van Wonderen.

Na dit seizoen wordt Van Wonderen officieel gepresenteerd als hoofdtrainer.