Paulusma 'niet te vervangen' voor Elfstedentocht en skûtsjesilen

"Dus ik in de auto naar Harlingen, en dan legde hij het uit. Hoe hij het zag. Hoe hij zijn berekeningen had gemaakt. Er zijn mensen die zeggen: de Elfstedentocht komt nooit weer. Maar Piet zat aan de andere kant."

Midden in de nacht

"Paulusma had het niet altijd bij het rechte eind, en hij kon er heel slecht tegen als hij het een keer mis had", zegt SKS-voorzitter Nagelhout, "maar het algemene beeld klopte altijd. En het was heel mooi dat je iemand naast je had, wanneer je het maar wilde. Dat gaf hij ook aan: 'als je ergens mee zit, al is het midden in de nacht, dan kun je mij bellen'."

Hij is, met de passie van zijn vak, met het uitdragen van het Friese, met wat hij nalaat aan de SKS en aan Fryslân als geheel, onvervangbaar. Je moet hem niet vervangen. Dat kan ook niet."

Een prachtig mens

"Het weer was zijn leven", zegt Wieling. "En hij was het weer." Maar hij was meer dan dat. "Kijk, wij zijn elkaar heel vaak tegengekomen. En dat was altijd gewoon. Prettig. Alle kwam op tafel. Alles was bespreekbaar. We hebben het nu over het weer, maar ik zal een prachtig mens missen. Een vriend."