Zwitsers moeten helpen de containervaart op zee veiliger te maken

Mark Pieth: "Het was een grote catastrofe, want er zijn veel ergere rampen waarbij ook mensen hun leven hebben verloren. Het zegt wel wat over de risico's die we nemen waarbij we niets geven om het milieu. Geld verdienen staat voorop. En dan heb ik het niet alleen over de Zwitsers. Maar vanuit Zwitsers perspectief was het gewoon zo dat het ons niets kan schelen dat wij ver weg zeekusten vervuilen."

In de Zwitserse politiek wordt binnenkort gesproken over het maritieme beleid, zo meldt Kathrin Betz. "Laten zij het dan ook maar goed aanpakken", adviseert Pieth, die ook voor justitie in Zwitserland heeft gewerkt.

Functioneert niet goed

As je de seeskipfeart yn it algemien en de kontenerfeart yn it bysûnder feiliger meitsje wolle, moatte dêroer ynternasjonaal ôfspraken makke wurde middels de saneamde International Marine Organisation (IMO) dy't by de Ferienigde Naasjes heart. Mar dy funksjonearret net goed omdat de bedriuwstûke dêr eins tefolle ynfloed op hat en eltsenien yts mei in feto tsjinhâlde kin.

Als je de zeeschipvaart in het algemeen en de containervaart in het bijzonder veiliger willen maken, moeten daarover internationaal afspraken worden gemaakt via de zogenaamde International Marine Organisation (IMO), die bij de Verenigde Naties hoort.