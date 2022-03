Oprichter SBS6: Piet Paulusma was goud waard voor ons

Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd. Hij was 36 jaar lang weerman voor Omrop Fryslân en werkte bijna een kwart eeuw voor SBS.

"Piet was een fantastische, bijzondere man en ongelooflijk geliefd bij de mensen", zegt Van Westerloo.

Piet was anders dan anders

Van Westerloo stond in 1995 aan de basis van SBS6 en kwam in de zoektocht naar een weerman- of vrouw uit bij Paulusma. "Er kwamen allemaal filmpjes binnen van kandidaten, maar de een was nog gelikter dan de ander. En daar stond Piet Paulusma. Ik riep meteen: 'die moeten we hebben!' We wilden iets anders dan anders, en dat was Piet natuurlijk."