VC Sneek houdt vier sets goed stand tegen sterk Sliedrecht Sport

Hoofdtrainer van Sliedrecht is Vera Koenen. Ze leidt volgend jaar VC Sneek, maar ze was zondag afwezig vanwege ziekte.

Spannende sets

De eerste set was een prooi voor de Snekers, in 25-20. De ploeg was daarna ook dichtbij winst in de de spannende tweede set, maar die ging in 25-27 naar Sliedrecht. De bezoekers wonnen daarna ook de derde set in het kleinst mogelijke verschil (23-25).

VC Sneek herpakte zichzelf knap en dwong met 25-12 overtuigend een vijfde en beslissende set af. Daarin trok het favoriete Sliedrecht toch de winst naar zich toe: 11-15.

Play-offs

Met nog een competitiewedstrijd te gaan staat Sneek op de vierde plaats. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de play-offs om het landskampioenschap. Sneek is daar al zeker van.