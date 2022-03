Tweelingbroer Piet Paulusma: "Hij is veel te jong opgehouden"

Piet Paulusma is op 65-jarige leeftijd overleden. "We wisten allemaal wel dat er iets aan de hand was, maar dat het zo snel zou gaan, daar staan we versteld van", zegt Lume.

"Donderdag had hij nog opnames gemaakt, maar dat kon al bijna niet meer. Daar heb ik veel bewondering voor."

Altijd doorgaan

Piet had een passie voor het weer, zegt Lume Paulusma. "Daar moest alles voor wijken. Dat moest altijd doorgaan. Wat er ook gebeurde, hij moest en zou het weer doen. En dat is mooi, maar hij is er veel te vroeg mee opgehouden."

"Hij was net zo oud als ik. We kennen elkaar al 65 jaar. De laatste tijd hadden we meer contact. Regelmatig met elkaar praten, even naar de kroeg. En nu is hij er niet meer."