Piet Paulusma: Een icoon, en heel gewoon

De Elfstedenkoorts bezorgde Piet Paulusma voor het eerst meer dan een miljoen kijkers, door zijn weerbericht in Hart van Nederland op de landelijke zender SBS6. "Ik kreeg op maandagochtend een telegram van Fons van Westerloo, die me ermee feliciteerde. Ik had daar nooit over nagedacht."

Tot morgen

Toen hij begon bij SBS, had hij nooit gedacht dat hij een bekende Nederlander zou worden. "Ik heb van mijn hobby gewoon mijn beroep gemaakt, maar anderen zeiden dat ik wel een BN'er zou worden."

"Ik heb wel meteen gezegd dat er iets Fries in het weerpraatje moest zitten, want ik kom uit Fryslân. Dat werd dus 'oant moarn'. Eén van de mensen van SBS zei toen: over een halfjaar zegt heel Nederland 'oant moarn'. Dat was ook nog zo!"