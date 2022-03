Weerman Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden

Met het overlijden van de weerman verliest Fryslân een icoon. Het vertrouwde 'Wy moatte moarn mar wer ris yn it waar sjen' zal nooit meer te horen zijn.

Paulusma was meer dan weerman. Hij zette zich jarenlang in voor allerlei organisaties en werkte vaak belangeloos mee aan maatschappelijke doelen.

Kortgeleden is hij nog koninklijke onderscheiden. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat deed hem veel, zei hij toen, al was zijn werk voor hem 'heel gewoon'.

Geen vervanger

Sinds 1985 verzorgde Piet Paulusma de weerberichten voor Omrop Fryslân. Daar heerst grote verslagenheid, zegt eindredacteur Sybren Terpstra. Hij kende Piet meer dan 40 jaar.

"In de 36 jaar dat hij weerman was bij Omrop Fryslân, heeft hij nooit verzaakt", zegt Terpstra. "In de eerste jaren was er geen vervanger en presenteerde hij het weer zelfs op zijn vakantie, vanaf de camping. Later kreeg hij een vaste vervanger op de radio en sinds een paar jaar nam zijn dochter Martsje het weerbericht op televisie geregeld van hem over."