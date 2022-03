Lokale politiek moet aantrekkelijker: "Een gemiddelde raad is echt slaapverwekkend"

Het is volgens Brouwer niet alleen in de opkomstcijfers te zien, maar ook fysiek, op de publieke tribune. "Daar zitten altijd de usual suspects. Mensen moeten juist denken: leuk, een debat, daar ga ik eens heen. Want het raakt mijn dorpshuis, voetbalclub of vereniging."

Romke de Jong zit nu voor D66 in de Tweede Kamer, maar is ook zo'n acht jaar raadslid geweest. Hij onderstreept het pleidooi van Brouwer en Roskam. "Ik maak me zorgen of het werk wel aantrekkelijk blijft. Van die akelig lange vergaderingen, veel op pad, een lage vergoeding voor het raadswerk: dat maakt het niet aantrekkelijk."