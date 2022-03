LDODK verliest van DVO, maar heeft nog wel kleine kans op top-4

De eerste helft ging in het begin redelijk gelijk op, maar gaandeweg pakte DVO het initiatief. Vooral Annelie de Korte speelde een sterke wedstrijd voor de ploeg uit Bennekom. DVO pakte een gaatje van drie punten (8-5 ).

LDODK toonde echter karakter en kwam weer op gelijke hoogte, maar het lukte de ploeg uit Gorredijk niet om het evenwicht lang te behouden. Bij rust was het 17-13.

Gaatje niet meer dicht

In de tweede helft deed LDODK er alles aan om terug te komen in de wedstrijd, maar DVO stond steeds aan de goede kant van de score. De ploeg uit Gorredijk probeerde nog een alles-of-nietstactiek, maar kreeg het gaatje niet meer gedicht: 27-24.

Top-4 nog mogelijk

Ondanks de nederlaag maakt LDODK nog steeds kans op deelname aan de play-offs voor het kampioenschap. De Gorredijksters zijn dan wel erg afhankelijk van andere teams.

De wedstrijd tussen DOS '46 en KZ van dinsdag is cruciaal. Als KZ dat duel wint, is LDODK uitgeschakeld. Wint DOS '46, dan maakt LDODK nog kans. De ploeg uit Gorredijk moet dan in de laatste speelronde winnen van DOS '46 en DVO moet winnen van KZ.