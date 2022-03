Inspiratieloos Cambuur kansloos onderuit in Deventer

Ook het tweede doelpunt van Go Ahead viel uit een standaardsituatie. Luuk Brouwers kopte een vrije trap via de binnenkant van de paal van het doel: 2-0. Isac Lidberg had het even later nog erger kunnen maken voor Cambuur, maar zijn schot werd wel tegengehouden door doelman Pieter Bos.

Nauwelijks mogelijkheden

Bos was net na de pauze opnieuw belangrijk voor de Leeuwarders. Brouwers ging alleen op hem af, maar kreeg de bal niet langs de doelman. Cambuur kreeg ook na de pauze nauwelijks mogelijkheden en zo kabbelde de wedstrijd maar wat door.

In de 70ste minuut kreeg Michael Breij dan toch nog een kans, maar Bas Kuipers kon met een tackle voorkomen dat Breij kon profiteren van het feit dat de Jouster doelman van Go Ahead, Andries Noppert, uit positie was.

Vuurwerk

Sommige supporters van Cambuur waren zo gefrustreerd over het spel van hun ploeg, dat ze vuurwerk op het veld gooiden. Het spel lag daardoor even stil. Dat gebeurde vrijdag ook al bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Heracles Almelo.

Het vuurwerk hielp de Leeuwarders niet, want even later werd het 3-0. Mats Deijl zette druk, speelde de bal door de voeten van een verdediger van Cambuur en schoot eenvoudig raak.

Daarna vielen er geen doelpunten meer. Cambuur had nog altijd 33 punten en blijft voorlopig negende, maar ziet een aantal ploegen steeds dichterbij komen.