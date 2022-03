Friese amateurclubs winnen niet, alleen Harkemase Boys pakt een punt

Het bleef tot het eind spannend. De Snekers zochten de gelijkmaker, maar konden de goal niet meer vinden. Waar ONS niet kon scoren, deed Flevo Boys dat wel. Timon Rorije verdubbelde de marge voor de ploeg uit Emmeloord: 2-0.

In de slotfase werd ONS-middenvelder Wesley Tankink nog van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart. Voor de score maakte het niets uit. Het bleef bij 2-0. De Snekers blijven veertiende met 15 punten.

Buitenpost kansloos

Buitenpost heeft kansloos verloren van RKAV Volendam. Bij rust was het 0-0, in de tweede helft scoorden de Volendammers vier keer. Eindstand: 4-0. Buitenpost staat negende in de hoofdklasse met 21 punten.