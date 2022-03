Jongensboek voor Mac-Intosch: international worden op je 32ste

Zaterdag speelt Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Mac-Intosch zal de verdediging vormen met Marco Tol omdat Erik Schouten niet helemaal fit is. Tol rammelt al langer op de deur bij de Leeuwarders, ziet ook Mac-Intosch: "Marco Tol is een hele goede speler. Hij is goed aan de bal en is snel. Vanaf het begin van het seizoen weet je dat er concurrentie is en dat haalt het beste in je naar boven."

Mac-Intosch verwacht een lastige wedstrijd tegen Go Ahead. De ploeg uit Deventer speelt in een 5-3-formatie. De Leeuwarders hebben het daar wel eens moeilijk mee gehad. "Wij hebben er niet alleen problemen mee, ze hebben ook van Ajax gewonnen."