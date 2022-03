Leeuwarder escape room moet het stigma over daklozen wegwerken

Deelnemers krijgen een fictieve casus die overeenkomt met de situatie die cliënten van Wender regelmatig tegenkomen of zijn tegengekomen. Het laat zien wat een dak- of thuisloze allemaal moet doen om stabiliteit en veiligheid te vinden, en hoe ze weer een eigen woning kunnen krijgen.

Stigma wegwerken

"We wilden heel graag het stigma over dak- en thuislozen verkleinen. Mensen hebben vaak een specifiek beeld van mensen die 'op straat leven'. Met deze escape room laten we zien wat de doelgroep ervaart en waar wij bij Wender dagelijks mee bezig zijn", vertelt Monica Behage van Wender.

Behage is één van de mensen die de escape room heeft bedacht en ontwikkeld.