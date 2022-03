VIDEO: Een grote uil geeft groenafval terug aan de Leeuwarder natuur

Het is een bijzonder gezicht aan de Anne Vondelingweg in Leeuwarden: een grote uil van groenafval verrijst op een stuk land. Het gaat om een project van Jan Wester, die bij de buitendienst van de gemeente Leeuwarden werkt. De ecobult is bedoeld om een kringloop te bewerkstelligen: met de uil worden ruim 120 vrachtwagens groenafval aan de natuur teruggegeven.