Andere voorkeurszetels door stemteldebacle Smallingerland: "Een slecht begin"

Het is een ongelukkige gang van zaken en een slechte start, volgens Van der Meer. "Voor de mensen die eruit vallen is het heel vervelend. Het proces had zorgvuldiger gemoeten. Eeuwe van der Velde is welkom in de fractie, beiden zijn het goede raadsleden. Maar het proces ernaartoe verdient geen schoonheidsprijs. Het is een zeer slecht begin."

Van der Meer denkt dat de druk op de verkiezingsavond om de uitslagen snel te krijgen ook niet helpt. "Ik denk dat zoiets fouten wel in de hand werkt. Mensen zijn ongeduldig en willen vooruit, maar soms is het belangrijk even te wachten." Voor Van der Meer is het ook reden om voor de terugkeer van een stemcomputer te pleiten.