Boer legt uit frustratie dode schapen langs de weg: 'Hoera de wolf is terug'

Het is de eerste keer dag het Terpstra overkomt, al hebben zijn buren het wel eerder meegemaakt. Volgens Stichting Wolvenhek Fryslân zouden er dit jaar al 35 schapen door een wolf zijn doodgebeten, maar het is niet voor ieder geval bewezen dat het daadwerkelijk een wolf was.

Dode schapen en borden langs de weg

Vanuit frustratie lag hij de schapen in het zicht, met twee beschilderde borden ernaast. Op de ene: 'Hoera de wolf is terug.' "Dat vinden de instanties mooi die voor de natuur zijn. Zij zeggen: de dieren moeten uit de hokken vandaan, want dat is diervriendelijk. Je ziet wat er gebeurt als zij ze allemaal naar buiten jagen."

Op het andere bord staat: 'Met dank aan FNP.' Want die politieke partij is 'pro wolf', zegt Terpstra.