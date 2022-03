In de FryslânDOK Formula de Vries volgen makers Wilfried Bijma en Arjen de Boer de jongensdroom van Nyck de Vries. Inmiddels woont Nyck in Monaco en vliegt hij zo'n 130 keer per jaar de wereld over om wedstrijden te racen voor verschillende raceteams.

Toto Wolff en Lewis Hamilton

Bij alle successen heeft hij nog één grote wens: een stoeltje in de Formule 1, net als Max Verstappen. Nyck is op dit moment reserverijder voor Mercedes, met als baas Toto Wolff, in het team van coureur Lewis Hamilton.