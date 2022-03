Het 'frije fjild' in Fryslân is gesloten: het laatste ei is gevonden in Harlingen

Er werd veel gezocht in de omgeving van Harlingen, want alleen in deze gemeente was het vrije veld nog open.

De Vries hield het gebied ten oosten van de stad, boven het kanaal, al een aantal weken in de gaten. Er waren kieviten aanwezig, maar het werd steeds stiller. De Vries zag dat er ook twee kiekendieven in het gebied waren, dat verklaarde veel.

Nazorger in de dop

Zaterdagochtend had De Vries toch succes: hij ontdekte het eerste ei. Daar is hij zeer trots op, omdat hij nog maar een nazorger in opleiding is, zoals hij zelf zegt.

De Bond van Friese Vogelwachten kondigt nu de periode van nazorg aan, waarin weidevogelbeschermers toezicht houden en beschermen.