Nannewiid bij Oudehaske waarschijnlijk in 2023 gebaggerd: "De aanhouder wint"

Het Nannewiid is aan het dichtslibben en het verlandt, waardoor de mogelijkheden voor recreatie steeds meer afnemen. Daarom wordt er sinds 2016 al over de toekomst overlegd. In de opgerichte Stichting Nannewiid zitten vertegenwoordigers van recreatie, omwonenden, plaatselijk belangen en verenigingen. Overheden en Staatsbosbeheer hebben in een werkgroep meegedacht.

De stichting hoopt op een integrale gebiedsaanpak, een plan waarin natuur en recreatie elkaar versterken. Volgens de stichting is de 'dubbelfunctie' van het Nannewiid uniek.