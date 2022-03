De Vries (FNP) over formatie in de Fryske Marren: "Kijken of er nog oud zeer zit"

Bij de gemeenteraadsverkiezingen maakte de FNP in de Friese gemeenten een grote slag. Gerda de Vries van de FNP in De Fryske Marren is blij met de uitslag. "De zetels zijn gelijk gebleven, maar wat stemmen betreft we zijn de grootste fractie in De Fryske Marren."

De gunstige verkiezingsuitslag kwam voor De Vries niet helemaal uit het niets. "Het was wel een klein beetje verwacht. Wij hadden een hele goede campagne, en de landelijke trend was ook wel iets dat de regionale partijen wat groter zouden worden."

Campagne

Een deel van de uitslag kan volgens haar worden toegeschreven aan de campagne die de partij in De Fryske Marren heeft gevoerd. "Het goede aan de campagne was de boot die we gehuurd hebben. We hebben in alle dorpen waar we aan konden leggen heel veel mooie gesprekken gehad."