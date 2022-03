Oekraïense kinderen in Langweer naar dorpsschool: "Ze kunnen hier gewoon naartoe lopen"

De school heeft lesmateriaal en spullen zoals potloden, boeken en speelgoed gekregen van onderwijsbedrijven en dorpsgenoten: "Ik vind dat ze zo dicht mogelijk bij hun opvangplek onderwijs moeten volgen ", zegt de directeur. "Ze kunnen hier gewoon heen lopen, vader en moeder brengen ze gewoon naar het hek toe.

's Middags worden de kinderen weer opgehaald. Net als in de thuissituatie, dat is heel belangrijk."

De school heeft een lokaal over waar kinderen in principe langere tijd les kunnen krijgen. Of dat mogelijk is, weet Krikke nog niet, maar hij hoopt het wel. "We moeten deze kinderen niet direct in een busje naar een school in bijvoorbeeld Balk sturen. Eerst maar even de rust hier op zo'n kleine school dichtbij. En wie weet blijven ze hier wel langer dan een paar dagen."