Raad in met voorkeurstemmen: het lukte Youssef (GroenLinks) en Zijlstra (CDA )

Een andere opvallende gemeente is Waadhoeke. Daar komen zes mensen met voorkeurstemmen in de raad. Een van hen is Jan Jochum Zijlstra, de nummer 10. Zijn partij, het CDA, verloor twee zetels. "Ik kom zelf uit Dronrijp en zie dat er veel mensen op mij hebben gestemd. Het lijkt er zo op dat mensen heel lokaal hebben gestemd."

Op deze vrijdag zit de volledige CDA-fractie van Waadhoeke bij elkaar in Boksum. Daar zijn ze na de nederlaag bezig met de toekomst, zegt Zijlstra: "We moeten als fractie met elkaar kennismaken en dan kijken wat we kunnen bereiken de komende vier jaar. We kijken nu vooruit."