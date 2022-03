UNIS Flyers pakt winst in eerste halve finaleduel tegen HIJS Hokij

De ploeg van coach Mike Nason begon goed aan het duel. De eerste periode werd afgesloten met 2-1 in het voordeel van de Flyers. Logozzo scoorde de openingstreffer voor Den Haag en de twee punten voor de Heerenveense club kwamen op naam van Roope Nikkilä.

In de tweede periode wist Lars den Edel 5 seconden voor het eind de stand op 3-1 te zetten. De Flyers gaven hun voorsprong niet meer uit handen, al kwam HIJS Hokij nog wel weer even terug in de wedstrijd met een tegengoal.

De stand in de halve finale is nu 1-0 voor UNIS Flyers. Zaterdagavond is in Thialf in Heerenveen het tweede duel tegen Den Haag.