Aris Leeuwarden verliest thuisduel tegen Phoenix Brussels

Vanaf het begin van de wedstrijd had Aris het moeilijk tegen de Belgen. Al na tien minuten stonden de Leeuwarders op een 18-8 achterstand. Phoenix Brussels was duidelijk te sterk voor de Aris. Bij rust stond de stand op 38-23 voor de Belgen.

Ook in de rest van de wedstrijd kon Aris niet het verschil maken. De Leeuwarders begonnen het laatste kwart zelfs met een achterstand van 20 punten. Ze kwamen nog wel wat terug in de slotfase, maar de winst ging uiteindelijk toch naar Phoenix Brussels.

Elite Silver

De wedstrijd tegen de Belgen was de derde wedstrijd van de Elite Silver in de BNXT League. De zes onderste Nederlandse teams uit de Nederlandse competitie en de onderste vijf uit de Belgische competitie spelen tegen elkaar om een plekje in de play-offs.