Vijf Friezen opgenomen in shorttrackselectie voor WK in Canada

Wat de Friezen betreft, gaat het om dezelfde shorttrackers als bij de Olympische Spelen. Suzanne Schulting zal haar wereldtitel verdedigen. Ook Rianne de Vries gaat mee naar Canada. De Vries mag echter niet meedoen aan het individuele toernooi. Die plaatsen zijn voor Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer. De Vries kan wel in de relay meedoen.

Mannen

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat doen ook mee aan het WK. Datzelfde geldt voor Sven Roes, die alleen aan de relay mag meedoen. Bij de mannen zijn niet drie maar twee startplekken op het WK.

De twee andere mannen zijn Bram Steenaart en Friso Emons. Steenaart neemt de plek over van Dylan Hoogerwerf. Jens van 't Wout heeft geen toestemming gekregen van zijn school, waardoor ook Friso Emons naar het WK gaat.

Daan Breeuwsma is opnieuw niet opgenomen in de selectie. Vlak voor de Spelen maakte hij bekend dat hij na dit seizoen stopt.

Verschoven

Het WK zou halverwege maart al plaatsvinden, maar is verschoven naar het weekend van 8 tot en met 10 april. De internationale schaatsunie ISU had het toernooi uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en corona. De shorttrackers reizen op 27 maart naar Canada. Ze zullen eerst trainen in Calgary en op 3 april reist de ploeg door naar Montreal.