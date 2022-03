Van Wonderen in gesprek met Heerenveen: "Het ziet er goed uit"

Tot nu toe wilde Van Wonderen niks zeggen over zijn gesprekken met Heerenveen. Vrijdagmiddag zei hij tegenover de Stentor dat een mogelijke degradatie van de Feansters voor hem geen probleem is. "Dat is voor mij geen issue". Verder wilde hij niks zeggen omdat dat niet respectvol zou zijn tegenover zijn huidige werkgever Go Ahead Eagles.

Eerder deze week zei technisch manager Ferry de Haan dat het erop lijkt dat Van Wonderen de nieuwe trainer wordt. ,,Het is nog net iets te vroeg om de vlag in de top te hijsen. Wel is duidelijk dat wij Kees heel graag willen aantrekken en dat de intenties van beide kanten positief zijn. Hopelijk leidt dat snel tot een akkoord," zei De Haan tegenover het voetbalblad VI.