Tweeling uit Oudehaske krijgt voor de tweede keer het Zilveren Polsje:

De broertjes blijken beide getalenteerde zoekers te zijn. Nadat Menno Boersma vorig jaar als eerste het ei vond, was het nu zijn broer Niko die als eerste met het ei aankwam. "We liepen gewoon door het weiland en hadden dat nestje eerder gevonden. Toen lag er geen ei. Toen hebben we er een stokje bij gezet. De volgende dag lag er een ei", zegt Niko.

Eerst moest het Polsje verdeeld worden op de slaapkamers van Niko en Menno, nu hebben ze beide een eigen. De gedeputeerde had daarnaast het vindersloon verdubbeld van vijftien naar dertig euro. "Omdat het zo bijzonder is dat ze het voor de tweede keer als eerste vinden", zegt Hoogland.