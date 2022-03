Ameland slaakt noodkreet vanwege personeelstekort: "Groter probleem dan ooit tevoren"

Woningbouw zou de oplossing voor het probleem kunnen zijn, maar zo simpel is dat niet. Ameland staat bekend om de rust en de natuur, daarom is de nieuwbouw steevast een punt van discussie. De Amelanders willen hun rust kunnen houden. Bovendien zou de drukte mogelijk voor een daling in toerisme kunnen zorgen.

Zelf appartementen bouwen

De gemeente discussieert er al jaren over, daarom zijn er steeds meer ondernemers die zelf een oplossing zoeken. "Ik had de mensen eerst over de vloer, maar die rek is er op een gegeven moment wel uit", zegt Roland Jeelof. Hij is eigenaar van een supermarkt in Nes en heeft daar vorig jaar nieuwe appartementen bij gebouwd.

De appartementen zijn alleen voor zijn werknemers bedoeld. Het is een grote investering die hij niet gauw terugverdient, de appartementen zijn maar de helft van het jaar bezet.

"Wij hebben gelukkig de luxe gehad om de appartementen te bouwen, maar dat is niet voor elke ondernemer het geval. Er zal dus gebouwd moeten worden door de gemeente", vindt ook Jeelof: "Al wordt dat een moeilijk iets."