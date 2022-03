Eerste kievitseieren van Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân gevonden

Ook in Leeuwarden is het vrije veld intussen gesloten. Het was druk in het veld in deze gemeente. Maar de eer ging naar Anne Symen Hoekstra uit Stiens en André Zwiers uit Koarnjum. Zij vonden een keurig 'twake' bij Wergea. Het is al de negende keer dat ze samen het eerste gemeentelijke ei vinden. En daar zijn ze maar wat trots op.