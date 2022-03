FNV over sluiting melkpoederfabriek: "Vooral voor werknemers vervelend"

Door de sluiting gaan 55 banen verloren, meldde het zuivelbedrijf. Volgens Ron Vos van FNV zat de reorganisatie eraan te komen, omdat het rendement steeds meer onder druk kwam te staan. "We zien bij FrieslandCampina dat er al langer gereorganiseerd wordt om de winstgevendheid te vergroten."

Noodzaak

"Als je naar de periode 2008-2013 kijkt, zie je dat het goed gaat, dat de omzet per werknemer toeneemt, en in de periode 2014-2021 dat die omzet afneemt. Je ziet wel dat er noodzaak is om winstgevender te worden", legt Vos uit.

"Of het gerechtvaardigd is, zal moeten blijken uit de adviesaanvraag en de motivering daarvan." Als blijkt dat het dat niet is, is de kans groot dat de medezeggenschapsraad er samen met de vakbond een stokje voor zal steken, zegt hij. "Als het wel doorgaat is het vooral voor de mensen heel vervelend."

Een woordvoerder van het zuivelconcern zegt dat het bedrijf zich in zal zetten om de mensen aan een nieuw werkplek te helpen. Vos heeft vertrouwen in dat proces. "We hebben bij FrieslandCampina de laatste jaren gezien dat het niet altijd, maar vaak wel is gelukt om de mensen binnen het bedrijf weer een plaats te geven."