Typefout kost ELP Smallingerland een zetel: "Dit komt hard en koud aan"

De Vries verwacht dat het tellen in een democratie goed gaat, zegt hij. "Dit past wel in de hele gang van zaken hoe in Smallingerland dingen geregeld en georganiseerd worden, lijkt het wel. Het gaat misschien wat ver om dat te zeggen, maar dat denk je dan wel."

Neet verwacht

De lijsttrekker is van slag. "Wij beseffen het bijna nog niet eens. De verkiezingen hiervoor waren natuurlijk wel een heel uitzonderlijke situatie en campagne, met bijvoorbeeld de koopzondag. Dat was er nu niet, maar goed. Dat we op deze manier worden teruggezet, komt wel hard aan."