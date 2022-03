Lytshûs open in De Spitkeet dankzij leer-werktraject statushouders

De nieuwe ruimte is op tijd klaar voor de opening van het seizoen in april. Het was een project van De Spitkeet in samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, bouwbedrijf Kootstra Van der Veen en ROC De Friese Poort. Commissaris van de Koning Arno Brok opende de ruimte woensdag.

Oud-voorzitter Jarig Wijma is trots op het resultaat, dat op een oud boerderijtje lijkt. "Het is eigenlijk wat bedrog, wat onder het hout zitten ijzeren balken. Maar die hebben we netjes weggewerkt, zoals het net als vroeger lijkt. We kunnen hier onze grotere groepen ontvangen en de ruimte kan ook voor andere activiteiten worden gebruikt."