Heerenveenspeler Tibor Halilovic: "Het is moeilijk op het moment"

Over de wedstrijd tegen Heracles is Halilovic positief. "We hebben in Almelo ook gewonnen, dus ik denk dat we een goede kans hebben. Het wordt niet makkelijk."

Laatste twee keer 0-0

Om te winnen, moet er ook gescoord worden. De laatste wedstrijden eindigden in 0-0 en in de laatste twee wedstrijden scoorde Heerenveen twee keer. "Het is moeilijk op dit moment. We moeten kijken naar de goede dingen. Ik denk dat we wat meer kansen krijgen, maar dat we geen vertrouwen hebben om het af te maken."

Heerenveen kreeg tegen RKC wel meer kansen, maar ze maakten het niet af. "We hebben twee nieuwe spitsen, Sarr en Van Hooijdonk. Voor hen is het niet makkelijk. Ze hebben honger naar een goal. Ze hebben goals nodig om meer goals te maken. Dan wordt het voor anderen ook makkelijker om meer goals te maken."