Dantumadiel dringt bij provincie aan op lekkende Centrale As

Staalslakken lijken op stenen en blijven achter als afval uit de staalindustrie. Ze worden as funderingsbasis gebruikt. Deze staalslakken zitten bijvoorbeeld in de terpen van het kunstwerk in de N361 over de Strobosser Trekfeart in Dokkum. Maar de problemen spelen bij diverse viaducten en afslagen.

Vervuild water

Er komt vervuild water uit de funderingsconstructie van de terpen. De pH-waarde van het water is te hoog, wat niet goed voor de bodem en de natuur is. Nadat het probleem was geconstateerd, is op bepaalde plekken het water opgevangen in de berm of vaart, om het daarna af te voeren.

De fundering van de weg zorgt dus voor milieuschade en moet worden aangepakt. In de gemeenteraad zijn er vragen gesteld aan het college.

Op 3 maart heeft burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel overleg gehad met gedeputeerde Avine Fokkens en de FUMO, die een rapport heeft opgesteld over de situatie.

Formeel aanschrijven

Nu heeft de gemeente ook een brief gestuurd. Als het nodig is, zo zegt de gemeente, kan Dantumadiel zelfs met een last onder dwangsom komen. "We moeten formeel de verantwoordelijke aanschrijven, dat hebben wij dus ook bij de provincie gedaan", legt Agricola uit. "Als we die brief niet sturen, blijven wij als gemeente in gebreke."

De provincie was opdrachtgever voor de aanleg en had ook toezicht, zegt hij. "Wij hebben goede gesprekken met de provincie gevoerd, zij zijn nu druk bezig. Maar we moeten de provincie aanschrijven. Ze moeten voor mei met een plan van aanpak komen en voor 1 januari 2023 moet het opgelost zijn."