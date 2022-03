Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân: 'Helden'

Het project 'Dichter fan Fryslân' is een initiatief van de provincie Fryslân. Het wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van de Dichter fan Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.

Meer informatie over de Dichter fan Fryslân is te vinden op de website dichterfanfryslan.nl. Sigrid Kingma is de derde Dichter fan Fryslân. De eerste was Eeltsje Hettinga, die voor zijn werk de Gysbert Japicxpriis kreeg en daarna was Nyk de Vries de Dichter fan Fryslân.

Het tweede gedicht van Sigrid Kingma wie 'Klontjes' en het eerste gedicht was 'Trui'.