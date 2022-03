Zorgmedewerkers zoeken nieuwe collega's in de Ontdek-de-Zorg-week

Zo zijn medewerkers van zorggroep Hof en Hiem op pad met twee oude VW-busjes op zeventien plekken in de Fryske Marren en Sneek. Eerder zochten ze mensen bij open dagen, maar door corona doen ze het nu buiten op ludieke wijze, zegt Marjan Groenendaal van Hof en Hiem.

Speeddate

"De hele week zijn we op verschillende plekken waar mensen zich kunnen aanmelden voor een speeddate. Ze willen meer weten over werken in de zorg. Of over werken en leren, of ze willen een vakantiebaantje. Dan doen ze een speeddate in een oude camper met een bakje koffie erbij."