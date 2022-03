Nieuwkomer Kleurrijk Fryske Marren klaar voor coalitieonderhandelingen

Holtrop vormde een eenmansfractie nadat ze afgelopen jaar door het CDA uit de partij is gezet, wegens ophef over enkele recreatiewoningen op het erf van Holtrop. Nadat ze haar als Kleurrijk Fryske Marren verbonden heeft aan de BoerBurgerBeweging, kwam er een kandidatenlijst met relatief jonge aspirant-raadsleden.

"Het landelijk gemiddelde was 57 jaar. Wij zitten op 40 jaar. Daar zijn we trots op", zegt Holtrop. "We krijgen hier twee jonge kandidaten bij in de raad."

Meebesturen

Kleurrijk Fryske Marren zet in op meebesturen. Ze zijn klaar voor de onderhandelingen. "Maar de FNP is leidend", vindt Holtrop. "Die is de grootste. Ik ben heel benieuwd was ze doen."

Volgens Holtrop heeft Kleurrijk Fryske Marren veel overeenkomsten met de FNP. Het zou daarom mogelijk zijn om mee te doen in het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

"Communicatie willen ze verbeteren, dat willen wij ook. En evenementen moeten eenvoudiger aangevraagd kunnen worden. Ze willen ook woonruimte maken in bestaande gebouwen en wij willen ook geen verindustrialisering van het landschap met zonnepanelen. Op heel veel zaken komen we dicht bij elkaar."