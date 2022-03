Social media zijn krachtig instrument geweest in verkiezingsstrijd

Partijen betalen Facebook om advertenties voorbij te laten komen in zogeheten algoritmes. "We hebben daar een paar duidend euro voor over gehad", legt Soepboer uit. Dat was het voor de partij meer dan waard. "Als je het resultaat van de verkiezingen bekijkt was iedere cent die we geïnvesteerd hebben het waard!"

Het bereik van de 'socials' is voor de beide partijen de grootste reden om zich online goed te laten zien. "Dat kan oplopen tot 40.000 of 50.000 mensen die een advertentie zien in de 7 dagen voor de verkiezingen", zegt Ronald van der Pol.