Motor gestolen, opgevangen Oekraïners helpen gedupeerde Sterke Yerke-bouwers

Het is de bedoeling dat de 'Sterke Yerke IV' in het voorjaar de Waddenzee op kan. Dat gebeurt ook, want bij de stichting laten ze zich niet uit het veld slaan.

De Jong: "We gaan door. Dag en nacht als het moet. De nieuwe motor is inmiddels besteld. We hebben beloftes gedaan dat we met jongeren gaan varen op de Waddenzee als milieuproject. Dat moet allemaal doorgaan."