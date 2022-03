Oekraïense vluchtelingen overnachten in Hindelooper bedsteden

De plaatsen zijn bedoeld voor moeders met hun kinderen, die zaterdag met een bus uit Polen worden gehaald. Dorpsbelangen Hindeloopen heeft voor het plan de handen ineengeslagen met een tiental verenigingen en stichtingen in de stad.

Gemeenschapsinitiatief

Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst om uitleg te geven over het plan en ook om vrijwilligers te werven. Er zijn veel reacties op gekomen van mensen die willen helpen.

Op een andere plek in Súdwest-Fryslân, in Hotel Galamadammen in Koudum, wordt ook gewerkt aan de opvang van 150 vluchtelingen. Een verschil met het initiatief in Hindeloopen is dat de opvang in Koudum door de Veiligheidsregio en de gemeente Súdwest-Fryslân wordt aangestuurd, waar het in Hindeloopen om een gemeenschapsinitiatief gaat.

Vragen over de verantwoordelijkheid

Súdwest-Fryslân laat weten het initiatief in Hindeloopen bewonderenswaardig te vinden, maar dat er nog wel wat vragen op het gebied van organisatie en verantwoordelijkheid zijn. Daar hopen ze volgende week met de initiatiefnemers over in gesprek te gaan.

Durk van Tuinen van Plaatselijk Belang Hindeloopen: "De gemeente wordt ook overspoeld met positieve reacties. Wij zijn een van de 250. Dat is denk ik ook wel vrij fors."