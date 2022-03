Waddenfilm 'Silence of the tides' in eerste week meer dan 10.000 bezoekers

'Silence of the tides' was afgelopen herfst al te zien op het Noordelijk Filmfestival en draaide daarna ook korte tijd in filmhuis Slieker in Leeuwarden. Sinds een week is de film nu ook te zien in de reguliere bioscopen in het hele land en de kritieken zijn positief.

Getijden als 'ademhaling van het Wad'

De Kroon heeft tussen 2017 en 2019 aan de film gewerkt in het Waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Dat is ongeveer 500 km aan kust. Hij ziet het tij als een soort 'ademhaling van het Wad': hoogwater, laagwater, op en neer.

Geen muziek en commentaarstem

Bij deze Waddenfilm zit geen muziek of commentaarstem. De film gaat over zien en beleven, zegt de regisseur. Het is een audiovisuele film met de originele geluiden van het Wad.