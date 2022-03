Melkpoederfabriek Leeuwarden dicht: 55 banen gaan verloren

FrieslandCampina wil zich meer richten op zuivelproducten waar meer winst op kan worden gemaakt dan met melkpoeder.

Het personeel is vandaag geïnformeerd over het besluit. De ontslagen vallen zowel bij de mensen in vaste dienst als bij de flexwerkers. De betrokken medewerkers zullen in de komende tijd toelichting krijgen op de gevolgen voor hun situatie.

FrieslandCampina heeft de vakbonden op de hoogte gebracht van de plannen.