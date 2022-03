Bewoners azc Sneek mochten in beroep gaan tegen overplaatsing naar Zoutkamp

In mei 2020 raakten 22 mensen in het azc van Sneek besmet met het coronavirus. Een week later werden zij en hun huisgenoten overgeplaatst naar een quarantainelocatie in Zoutkamp. Dat gebeurde na overleg tussen het COA, Veiligheidsregio Fryslân en het ministerie van Defensie, Justitie en Veiligheid.

Noodbevel, geen noodverordening

Sommige bewoners waren het niet eens met die gang van zaken. De voorzitter van de Veiligheidsregio vond echter dat er sprake van een noodverordening en dat het dus niet mogelijk was om bezwaar te maken tegen het besluit.

De rechtbank zegt nu dat het ging om een noodbevel. Het was wel degelijk mogelijk om daar bezwaar tegen te maken. Wel erkent de rechtbank dat het toen een hectische periode was waarin nog niet veel over het coronavirus bekend was.