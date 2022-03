Friese organisaties sturen brandbrief naar minister om energie-armoede

Minister Schouten gaat op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over armoedebeleid, participatie en pensioenen.

Energielasten

De verschillende organisaties maken zich zorgen over de bestaanszekerheid van mensen in Fryslân met een laag inkomen, omdat de energielasten steeds hoger worden. De organisaties ontvangen signalen dat dit voor grote problemen zorgt.

Uit een peiling onder de leden van huurdersvereniging bleek eerder al dat 28 procent van de respondenten de energierekening niet meer kan betalen met het huishoudbudget.

Financiële steun

In de brief wordt een oproep gedaan aan de minister om mensen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen. Onder meer de gemeenten Harlingen, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, en woningbouwcorporaties zoals Elkien en WoonFriesland hebben de brief ondertekend.